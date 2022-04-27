Жилищную программу «Алматы Жастары» планируют запустить в мае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возможность приобрести собственное жилье в рамках городской программы льготного кредитования «Алматы Жастары» получат 1000 молодых семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что прием документов и заявлений запланирован на май. Максимальная сумма займа остается без изменений до 18 млн тенге.

Точная информация о начале приема заявлений и документов, а также требованиях и условиях по городской программе льготного кредитования «Алматы Жастары» будет опубликована позже на сайте управления жилищной политики города.

В прошлом году прием документов по жилищной программе «Алматы жастары», которая позволит молодым специалистам получить льготный заем для приобретения собственной квартиры, проходил с 10 по 31 марта на сайте almaty-zhastary.kz .

Также в 2021 году по «Алматы жастары» была увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9741 заявление.

Жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет, работающие в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и спорт, вузы и научно-исследовательские институты, СМИ, социальная сфера, правоохранительные органы.