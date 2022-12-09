Жилищную помощь получили 313 семей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе 313 малообеспеченных семей получили жилищную помощь на общую сумму 12 миллионов 500 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищная помощь определяется как разница между суммой расходов, уплаченных за пользование коммунальными услугами и жилыми помещениями, и предельно допустимой долей расходов семьи на эти цели, установленной местными представительными органами. Предельно допустимая доля для назначения жилищной помощи по Атырауской области составляет 5%. При назначении жилищной помощи в качестве совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученных за отчетный период в Республике Казахстан и за ее пределами. На 1 ноября текущего года 313 семьям области назначена и выплачена жилищная помощь на сумму 12,5 млн тенге», – сообщил руководитель областного управления занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

По его словам, пенсионеры, безработные, лица с инвалидностью, многодетные семьи, матери-одиночки, малообеспеченные граждане, лица, осуществляющие уход за детьми и пожилыми людьми, относятся к категории получателей жилищной помощи.

«Для получения жилищной помощи нужно направить заявление через портал «Электронного правительства» или подать заявление с соответствующими документами через государственную корпорацию «Правительство для граждан»»,- сказал Азамат Мамбетов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» малообеспеченным семьям предоставляется жилищная помощь в целях оказания социальной поддержки при оплате коммунальных услуг. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяют местные представительные органы.

При назначении жилищной помощи рассматриваются доходы за истекший квартал и расходы, уплаченные за этот же период.



