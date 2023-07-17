Жилищную финпирамиду «Семейный Капитал» ликвидировали в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается в пресс-службе АФМ, мужчина создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.

В результате, граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.

Указанный гражданин причинил материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге.

Он задержан и содержится под стражей. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, необходимо обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.