Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Жилищную финпирамиду «Семейный Капитал» ликвидировали в столице

    17 Июля 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается в пресс-службе АФМ, мужчина создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.

    В результате, граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.

    Указанный гражданин причинил материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге.

    Он задержан и содержится под стражей. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

    АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

    Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, необходимо обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Жилье Финансовая пирамида Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 1 августа
    Участок проспекта Республики закрыт на ремонт в Астане
    Астанчан просят закрывать по ночам окна
    Почему разобрали строившиеся по госпрограмме дома в селе СКО
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте