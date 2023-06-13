Жилье выделят семьям погибших в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Премьер-Министра РК сообщила о мерах поддержки семей погибших в результате лесных пожаров в области Абай, передает МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Главы государства семьям погибших будут оказаны следующие меры поддержки: 1) пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия); 2) единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи; 3) обеспечение жильем с необходимой мебелью; 4) единовременная выплата на погребение из ЕНПФ», - говорится в сообщении пресс-службы главы Кабмина.

Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов.

Ранее сообщалось о том, что семьям погибших из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.