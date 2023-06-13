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    Жилье выделят семьям погибших в области Абай

    13 Июня 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Премьер-Министра РК сообщила о мерах поддержки семей погибших в результате лесных пожаров в области Абай, передает МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручений Главы государства семьям погибших будут оказаны следующие меры поддержки: 1) пособие по потере кормильца из республиканского бюджета на всех нетрудоспособных членов семьи (детям до совершеннолетия); 2) единовременная социальная выплата по потере кормильца из ГФСС на всех нетрудоспособных членов семьи; 3) обеспечение жильем с необходимой мебелью; 4) единовременная выплата на погребение из ЕНПФ», - говорится в сообщении пресс-службы главы Кабмина.

    Также определяется кредитная нагрузка погибших лиц и членов их семей для списания кредитов.

    Ранее сообщалось о том, что семьям погибших из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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