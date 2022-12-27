Жилье по проекту «Асарлатып үй салу» получили 9 таласских семей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Асарлатып үй салу» с 2020 года с помощью старинного обычая асар в жамбылском регионе возводят дома для нуждающихся в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Таласском районе неравнодушные жамбылцы строят дома многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«В Таласском районе в прошлом 2021 году в рамках проекта «Асарлатып үй салу» ключи от новых домов получили 8 семей, - пояснили в ведомстве. - В этом году в шести сельских округах, а также в городе Каратау девять малообеспеченных семей обрели крышу над головой. Из девяти домов, сданных в этом году, два построены заново, остальные семь домов капитально отремонтированы».

В пресс-службе отметили, что жилые дома построены и отремонтированы на средства неравнодушных жителей и местных предпринимателей, руководителей крестьянских хозяйств. Общая сумма спонсорской помощи составила 20 миллионов тенге.

По информации руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Ерлана Орынбаева, до конца 2022 года методом асар в Жамбылской области планируется построить 121 дом.

Жамбылцы чтят традиции предков, помогая своим ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Односельчане объединяются и строят дома малоимущим и многодетным семьям, инвалидам. Какая семья заселится в первую очередь, решает местный совет аксакалов.

Свои дома, построенные старинным методом асар, при поддержке местных предпринимателей, уроженцев села, молодежи и просто неравнодушных граждан, уже получили десятки семей Байзакского, Таласского, Шуского, Жамбылского, Жуалынского и Сарысуского районов.





В строительстве принимают участие сельские жители, предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств. Жилье обеспечивают системой теплоснабжения, питьевой водой и природным газом. Односельчане покупают и дарят в новые дома бытовую технику и мебель. В торжественной церемонии вручения ключей новоселам обычно участвуют односельчане, руководство районов, сельских округов.

Как сообщалось, в канун Дня Республики 12 многодетных семей Жамбылской области заселились в построенные методом асара дома. Счастливой обладательницей собственного дома стала жительница города Каратау Таласского района Сандугаш Итенова, мать пятерых детей. Щедрые люди построили для них четырехкомнатный дом. Многодетная мать поблагодарила инициаторов. Ключи от собственного жилья получил и житель Жалгызтобинского сельского округа Байзакского района Бейимбет Бекберов.

Как сообщили в ведомстве, в 2020 году в Жамбылской области в рамках инициативы проекта «Асарлатып үй салу» велось строительство около 100 домов, в 2021 году сдано в эксплуатацию более 100 домов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

