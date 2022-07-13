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    Жилье по госпрограмме предлагал оформить за 2,5 млн тенге аферист в ВКО

    13 Июля 2022, 14:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Усть-Каменогорска лишилась 2,5 млн тенге в попытке получить жилье по госпрограмме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце июня на оперативный канал «102» Ульбинского ОП УП города Усть-Каменогорска обратилась 35-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что малознакомый парень под предлогом оказания помощи в оформлении кредита на покупку квартиры по государственной программе обманом завладел ее денежными средствами в сумме 2,5 млн тенге.

    Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого в мошенничестве и осуществили его успешное задержание. Им оказался ранее судимый 25-летний житель города. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
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