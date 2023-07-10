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    Жильцов многоэтажки спасли из пожара полицейские Лисаковска

    10 Июля 2023, 21:32

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Около полудня на телефон участкового инспектора полиции поступил звонок от жильцов, которые сообщили, что на балконе 5-го этажа находится маленькая девочка, а из квартиры идет дым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    К месту пожара немедленно прибыли участковый Азат Нургалиев, патрульный полицейский Айбек Байсапаков и заместитель начальника управления полиции Ораз Жансайбай. Также был вызван пожарный расчет.

    На месте стражи порядка оценили ситуацию. Было решено спасти ребенка, спустившись с шестого этажа на балкон.

    – Балкон был слишком узкий, поэтому пришлось взломать дверь. К этому моменту на место прибыли пожарные, которые вынесли 8-летнего ребенка из задымленной квартиры, – рассказал Болдусов.

    В это время полицейские начали эвакуацию других жильцов. Мама подростка рассказала, что в квартире находится ее 15-летняя дочка, которая не может выйти из квартиры из-за дыма.

    Полицейские помогли ей эвакуироваться и передали дочь матери. Пожар был оперативно потушен.

    По предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания проводки. Жильцы дома выразили благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации возгорания и эвакуации жильцов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    МВД РК Пожар Спасение Костанай
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