Жильцов многоэтажки спасли из пожара полицейские Лисаковска

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Около полудня на телефон участкового инспектора полиции поступил звонок от жильцов, которые сообщили, что на балконе 5-го этажа находится маленькая девочка, а из квартиры идет дым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

К месту пожара немедленно прибыли участковый Азат Нургалиев, патрульный полицейский Айбек Байсапаков и заместитель начальника управления полиции Ораз Жансайбай. Также был вызван пожарный расчет.

На месте стражи порядка оценили ситуацию. Было решено спасти ребенка, спустившись с шестого этажа на балкон.

– Балкон был слишком узкий, поэтому пришлось взломать дверь. К этому моменту на место прибыли пожарные, которые вынесли 8-летнего ребенка из задымленной квартиры, – рассказал Болдусов.

В это время полицейские начали эвакуацию других жильцов. Мама подростка рассказала, что в квартире находится ее 15-летняя дочка, которая не может выйти из квартиры из-за дыма.

Полицейские помогли ей эвакуироваться и передали дочь матери. Пожар был оперативно потушен.

По предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания проводки. Жильцы дома выразили благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации возгорания и эвакуации жильцов.