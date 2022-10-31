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    Жигули Дайрабаев встретился с сельхозпроизводителями

    31 Октября 2022, 21:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаев встретился с жителями ауыла Анар Аршалынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе НДПП «Ауыл, Жигули Дайрабаев ознакомился с деятельностью ТОО «Аян», расположенного на станции Анар и занимающегося производством макаронной продукции и муки, а также ее помолом, и представил основные направления своей предвыборной программы.

    Затем кандидат в Президенты страны встретился с жителями ауыла Анар, во встрече приняло участие порядка 70 человек, в том числе представители гражданского общества.


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