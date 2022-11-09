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    Жигули Дайрабаев встретился с коллективом столичного ТОО «DANMARD»

    9 Ноября 2022, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев встретился с трудовым коллективом ТОО «DANMARD» в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НДПП «Ауыл».

    В ходе встречи кандидат обсудил с работниками предприятия вопросы повышения роли человека труда и состояние легкой промышленности в стране.

    ТОО «DANMARD» специализируется на пошиве одежды для армии и пожарных. Предприятие развивает и совершенствует собственное производство. В ходе встречи кандидат ответил на вопросы работников о своей предвыборной программе.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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