Жигули Дайрабаев встретился с коллективом столичного ТОО «DANMARD»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев встретился с трудовым коллективом ТОО «DANMARD» в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НДПП «Ауыл».

В ходе встречи кандидат обсудил с работниками предприятия вопросы повышения роли человека труда и состояние легкой промышленности в стране.

ТОО «DANMARD» специализируется на пошиве одежды для армии и пожарных. Предприятие развивает и совершенствует собственное производство. В ходе встречи кандидат ответил на вопросы работников о своей предвыборной программе.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



