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    Жигули Дайрабаев сообщил, чем намерен заняться в случае победы на выборах Президента

    30 Сентября 2022, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от НДПП «Ауыл» Жигули Дайрабаев рассказал, чем намерен заняться в первую очередь в случае победы на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны создать справедливое общество. Мы - аграрное государство. Первым долгом должны решать вопросы продовольственной безопасности. Конечно, я многое не буду обещать, время покажет. Дайте время. Я если честно, не ожидал, что партия будет выдвигать. Поэтому мы сосредоточимся, будем планировать, как вести предвыборную агитацию. И будем тоже советоваться, будем готовить планы и платформы»,- сказал Жигули Дайрабаев в интервью журналистам.

    Он также подчеркнул, что необходимо развивать инфраструктуру сел, строить хорошие дороги, медпункты.

    «Почему сельчане должны жить хуже, чем в городах? Я, конечно, не ожидал, что будут выборы. Вы же сами видите, что недавно только издал Президент указ. Теперь мы с партийцами тоже советуемся. У нас же целая армия членов партии «Аул», - добавил Жигули Дайрабаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

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