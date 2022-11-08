Жигули Дайрабаев провел встречи с жителями Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев провел встречи с общественностью в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НДПП «Ауыл».

Поездка кандидата в Семей началась с возложения цветов к памятникам великих исторических личностей – Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова. Затем Жигули Дайрабаев и его команда встретились с местной интеллигенцией в Абайской областной библиотеке, где обсудили направления программы кандидата.

После библиотеки кандидат побывал в ТОО «Qazaq Astyq Group», где пообщался с работниками крупного и современного маслоэкстракционного завода.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.



