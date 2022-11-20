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    Жигули Дайрабаев прибыл для голосования на выборах

    20 Ноября 2022, 07:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев прибыл для голосования на избирательный участок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидат прибыл в 07:00 часов на избирательный участок №396, расположенный на улице Туркестан. С ним были его супруга и дети, а также родственники.

    Отметим, кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев выдвинут на выборы от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

    Представители группы во главе с Жигули Дайрабаевым провели встречи с избирателями в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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