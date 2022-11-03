Жигули Дайрабаев посетил рынок Экибастуза

3 Ноября 2022, 17:48

3 Ноября 2022, 17:48

Жигули Дайрабаев посетил рынок Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаев посетил рынок города Экибастуза Павлодарской области, где ознакомился с ситуацией на региональных продовольственных рынках, передает МИА «Казинформ».

Жигули Дайрабаев встретилcя с продавцами, покупателями и поставщиками продукции, выслушал их мнения о жизни в стране.

Со стороны покупателей было много вопросов относительно цен. В основном говорили о нестабильности и постоянном повышении цен на товары. Продавцы жаловались на нерегулярность поставок товаров от отечественных товаропроизводителей, поэтому им приходится работать с импортной готовой продукцией.

Затем кандидат встретился с Советом старейшин города. Кандидат сыграл в в шахматы и побеседовал с аксакалами. Аксакалы поинтересовались у кандидата, как он планирует управлять пенсионными активами.