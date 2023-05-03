Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с недвижимостью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в незаконных действиях с недвижимостью, передает МИА «Казинформ».

«У меня очень много работы, нет времени реагировать на тех, кто распространяет слухи в социальных сетях. Прошу прощения, но хочу обратить ваше внимание. Теперь у меня есть возможность дать полный ответ. Меня обвиняют по двум эпизодам. Первый - дом, купленный в Мерке, а второй - земля в поселке Кенес», - написал Дайрабаев в своем посте в Facebook.

Депутат отметил, что каждый человек, прежде чем принять решение о дорогостоящей покупке, тщательно ее обдумывает.

«Кому нужно, чтобы дом, купленный для семьи, через некоторое время посчитают незаконным? Такой риск никому не нужен. Если вы зададите себе этот вопросы, то вы, думаю, поймете. Наш договор, заключенный через нотариуса, является законным, и права собственников жилья сохранены. Я даже не знаю гражданина, который требует деньги. Насколько я знаю, он бывший муж (разведен) женщины, которая продала дом», - добавил депутат.

По поводу земли в селе Кенес он пояснил, что ее владельцами являются братья Иембердиевы.

«У меня нет и метра земли в Мерке. Поэтому я считаю, что жалобы недовольных жителей села следует направлять Иембердиевым. Было бы лучше, если бы сельчане не обвиняли меня без оснований и снова обратились ко мне за помощью», - заключил Жигули Дайрабаев.



