Жигули Дайрабаев на этой неделе встретится с избирателями 4 регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Жигули Дайрабаева Толеутай Рахимбеков дал интервью телеканалу «Атамекен бизнес», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Т. Рахимбекова, агитационно-пропагандистская работа в пользу его кандидата ведется достаточно интенсивно. Жигули Дайрабаев уже встречался с избирателями в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областях, а также в городе Шымкенте. До конца текущей недели он проведет встречи с жителями Павлодарской, Жетысуской, Алматинской областей, а также с жителями города Алматы. Кроме того, во всех регионах ведется работа с населением с участием всех доверенных представителей кандидата.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.



