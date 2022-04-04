Жибек Кулымбетова стала чемпионкой Казахстана по самбо

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пятикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу Жибек Кулымбетова стала победительницей чемпионата РК по самбо среди детей и юношей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15-летняя спортсменка выступала в весовой категории до 47 кг и провела четыре схватки. Все закончились досрочно в ее пользу.

«Я стала чемпионом Республики Казахстан по самбо и получила путевку на предстоящие чемпионаты Азии и мира. Провела четыре схватки, боролась со спортсменами в возрасте 17-18 лет и выиграла всех досрочно болевым приемом. Теперь буду дальше работать и тренироваться, чтобы поднять наш флаг на мировой арене», - написала Жибек Кулымбетова на своей странице в Instagram .

Она поблагодарила своего личного тренера по джиу-джитсу Нурсултана Орынбасарова и старшего тренера молодежной команды Алматинской области по самбо Нуржана Жумажана за поддержку и подготовку к чемпионату.

«Я не выступала до этого на соревнованиях по самбо, не знала правила и технику, но я все освоила за короткое время, усердно тренировалась, прошла все отборы. Джиу-джитсу - универсальная борьба, хочу пробовать себя везде и набраться опыта», - добавила она.

Отметим, чемпионат РК по самбо проходил в Талдыкоргане с участием более 400 спортсменов из 14 регионов и крупных городов страны.

Жибек Кулымбетова - воспитанница спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr -QTT» в Илийском районе Алматинской области. Является четырехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби и победительницей чемпионата мира по грэпплингу в Москве.