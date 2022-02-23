Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал домашнего турнира ITF «Forte 60 Women’s»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Куламбаева в паре с представительницей Польши Мартиной Кубкой обыграла Софию Чурсину (Казахстан) и Нг Кван Ю из Гонконга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Первый сет выдался напряжённым: соперницы брали свои подачи и никто не хотел сдаваться. Исход партии решил один брейк. 7:5 в пользу казахстанско-польского дуэта.

Во втором игровом отрезке всё было более предсказуемо. Жибек и Мартина действовали стабильно в нужных моментах и уверенно взяли верх 6:2.

Куламбаева и Кубка встретятся в четвертьфинале с представительницами Узбекистана - Нигиной Абдраимовой и Акгуль Аманмурадовой, которые в 3-х сетах переиграли россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову.

Чисто казахстанская пара - уроженка Кокшетау Екатерина Дмитриченко и воспитанница школы тенниса Шымкента Гозаль Айнитдинова - играла против дуэта Екатерины Макаровой из России и чешки Линды Носковой.

На старте первой партии нашим девушкам удалось захватить инициативу и сделать брейк, далее соперницы вернули потерянную подачу и сравняли счёт. 3:3. Но Дмитриченко и Айнитдинова, показав зрелищную игру, всё-таки сломили сопротивление соперниц и оставили первую партию за собой. 6:4.

Во втором же сете произошла зеркальная ситуация. Макарова и Носкова с первого розыгрыша пошли в атаку и уже на старте партии сделали брейк. Екатерина и Линда не оставили ни единого шанса соперницам забрали партию со счётом 6:1.

Исход матча решился на супер тай-брейке, который выдался невероятно зрелищным. Макарова и Носкова захватили инициативу и сделали несколько брейков. Но Гозаль и Екатерине удалось отыграть четыре очка подряд и сделать счёт 6:8. Но два удачных розыгрыша, решающую партию, а с ней и матч оставили за собой Екатерина Макарова и Линда Носкова.

Ещё одна казахстанская пара - Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева - уступила Берфу Чингиз (Турция)/Екатерина Рейнгольд (Россия) - 1:6, 0:6.

Напомним, международное соревнование ITF World Tennis Tour «Forte 60 Woman’s» проходит в Национальном теннисном центре в Нур-Султане. Ранее сообщалось, что в квалификации турнира ITF Forte 60 Women’s сыграют шесть казахстанок.