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    Жибек Куламбаева в паре с Юлией Готовко из Беларуси вышли в финал турнира в Риме

    15 Июля 2023, 00:01

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире ITF в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с белорусской спортсменкой Юлией Готовко провела встречу с болгарско-французской парой теннисисток Дия Евтимова — Марин Парто и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2. Игра продлилась один час и 11 минут.

    В финальном матче турнира в Риме Куламбаева и Готовко сыграют против колумбийского дуэта теннисисток Юлиана Лизаразо — Мария Паулина Перес Гарсия. Игра состоится 15-го июля в 14:00 по астанинскому времени.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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