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    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге

    2 Сентября 2023, 22:10

    ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF в чешской Праге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли — Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4.

    В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира.

    Отметим, что на также недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Теннис Чехия
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