Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жибек Куламбаева стала чемпионкой теннисного турнира в Сербии

    20 Мая 2023, 19:02

    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче грунтового турнире серии ITF в Куршумлия-Баня (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка одержала победу над белорусско-российским дуэтом Александра Азарко — Виктория Бородулина в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:3.

    На недавно прошедшем турнире в турецкой Анталье 23-летняя казахстанка также стала чемпионкой в парном разряде, выиграв турнир и в одиночном разряде.

    В мировом рейтинге WTA Куламбаева располагается на 198-й строчке в парном разряде.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лучшая теннисистка Казахстана в «парах» Анна Данилина выиграла турнир в Париже
    Забег Fun Run в рамках кампании «Азиатские игры для всех» состоялся в Алматы
    Две тысячи бегунов примут участие в Astana Half 2023
    Более 11 тысяч астанчан занимаются национальными видами спорта
    Популярное
    1 Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
    2 Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
    3 Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
    4 Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции
    5 Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх
    Новости партнеров