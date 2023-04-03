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    22:14, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Турции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Триумфом Жибек Куламбаевой завершился турнир серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    Казахстанская теннисистка сначала стала победительницей парного разряда. В дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой в финале она уверенно обыграла Жаклин Кабай (Швеция) и Марту Матулу (Греция) - 6:1, 6:4.

    Затем Жибек Куламбаева праздновала победу уже в одиночке. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Денису Хиндову со счетом 6:1, 6:3.

    Казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

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