Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Триумфом Жибек Куламбаевой завершился турнир серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Казахстанская теннисистка сначала стала победительницей парного разряда. В дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой в финале она уверенно обыграла Жаклин Кабай (Швеция) и Марту Матулу (Греция) - 6:1, 6:4.

Затем Жибек Куламбаева праздновала победу уже в одиночке. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Денису Хиндову со счетом 6:1, 6:3.

Казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК