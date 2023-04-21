Жибек Куламбаева проиграла на турнире в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла матч второго круга на грунтовом турнире в Санта Маргерита ди Пула (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка потерпела поражение от французской спортсменки Сара Цакаревич (518-я ракетка мира) в двух сетах с общим счетом 0:6, 3:6.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала соревнований.

Куламбаева на данный момент располагается на 426-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде.

На недавно прошедшем турнире в Анталье казахстанка стала абсолютной чемпионкой, выиграв и в одиночном, и в парном разрядах.



