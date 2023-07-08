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    Жибек Куламбаева осталась без финала турнира в Штутгарте

    8 Июля 2023, 08:17

    ШТУТГАРТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с мексиканкой Викторией Родригес не смогла выйти в финал турнира ITF в Штутгарте (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Куламбаева и Родригес встретились с чешскими «парницами» Денисой Гиндовой и Каролиной Кубановой и проиграли им в трех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 7:10.

    Таким образом, Жибек Куламбаева завершила выступление на турнире в Штутгарте. Призовой фонд турнира составляет 25 000 долларов.

    Напомним, Жибек Куламбаева (435-е место в рейтинге WTA) также выступала на турнире в Штутгарте и в одиночном разряде, однако проиграла еще в первом круге — швейцарской теннисистке Надин Келлер (423-е место) — 4:6, 4:6.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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