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    Жибек Куламбаева два раза за день обыграла одну соперницу на турнире в Сербии

    20 Мая 2023, 04:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела в пятницу полуфинальный матч на грунтовом турнире серии ITF в Куршумлия-Баня (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка одержала победу над российско-греческим дуэтом Арина Булатова — Елена Корокозиди в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2.

    В одиночном разряде Куламбаева сегодня переиграла ту же Корокозиди и вышла в полуфинал турнира.

    На недавно прошедшем турнире в турецкой Анталье 23-летняя казахстанка стала абсолютной чемпионкой, выиграв и в одиночном, и в парном разрядах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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