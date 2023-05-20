Жибек Куламбаева два раза за день обыграла одну соперницу на турнире в Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела в пятницу полуфинальный матч на грунтовом турнире серии ITF в Куршумлия-Баня (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка одержала победу над российско-греческим дуэтом Арина Булатова — Елена Корокозиди в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2.

В одиночном разряде Куламбаева сегодня переиграла ту же Корокозиди и вышла в полуфинал турнира.

На недавно прошедшем турнире в турецкой Анталье 23-летняя казахстанка стала абсолютной чемпионкой, выиграв и в одиночном, и в парном разрядах.