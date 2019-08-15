Жезказганских врачей будут обучать по спецпрограмме южнокорейского университета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жезказганские врачи пройдутобучение по специальной программе университета Ёнсе. Их будут обучатьспециалисты одной из ведущих корейских клиник «Северанс», передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

Это стало возможным благодаря меморандуму, которыйподписали руководители ТОО «Корпорация Казахмыс», госпиталя «Северанс»южнокорейского университета Ёнсе и общественного фонда «Международный медицинскийфонд Severance-KZ».

Южнокорейские специалисты окажут персоналу Медицинскогоцентра Жезказгана практическую и консультационную помощь в области научной ипромышленной медицины. Соглашение также предусматривает внедрение самыхсовременных технологий в сфере здравоохранения и обучение наших медиков наоснове специально разработанной программы Университета Ёнсе.

Сейчас иностранные специалисты проводят мастер-классы длясотрудников жезказганских реабилитационных центров «ЛУЧ» и «АураМед». Онипоказывают различные техники массажа и рассказывают об инновационных методикахтерапии.

Ёнсе - частный исследовательский университет,расположенный в Сеуле, Корея. Является одним из трёх университетов SKY(Сеульский национальный университет, Корё, Ёнсе), считающихся тремя вузамисамыми престижными в стране. Университет Ёнсе был основан в 1885 году вЧе-доне, а в 1962 году переехал в Синчхон. Самый старый университет в ЮжнойКорее.