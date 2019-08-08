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    Жестоко избившую и облившую мать кипятком женщину осудили в Темиртау

    8 Августа 2019, 17:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области женщине, избившей и облившей собственную мать кипятком, дали условное наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Темиртаупосле новогодних праздников во время очередного распития спиртных напитковвспомнила детские обиды и начала жестоко избивать собственную мать. Пожилаяженщина, пытаясь избежать побоев, скрылась в ванной комнате. Однако изрядновыпившая дочь продолжила бить ее и там. В какой-то момент в приступеярости она включает горячую воду и держит голову матери под кипятком до техпор, пока жертва не теряет сознание. В ходе следствия и допросов женщина призналась в содеянном и объяснила своидействия тем, что вспомнила свои обиды на мать, которая в детстве сдала ее вдетский дом.

    Согласно заключению судебно-медицинскойэкспертизы у потерпевшей имелись телесные повреждения в виде комбинированныхтравм с термическими ожогами кожи лица, шеи, грудной клетки 2-3 степени общейплощадью около 12%, закрытая тупая травма грудной клетки с переломами 8, 9,10-го ребра справа, с повреждением правого легкого и пневмотораксом, закрытаячерепно-мозговой травма с ушибом головного мозга легкой степени икровоподтеками в области левого глаза, тела, обеих верхних и нижнихконечностей.

    Суд признал женщинувиновной в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 106 Уголовногокодекса Республики Казахстан и назначил ей по данной статье наказание в виделишения свободы сроком на 5 лет. Однако на основании ст. 63 УК РК назначенноенаказание женщина будет отбывать условно, с установлением пробационногоконтроля на весь назначенный срок.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс Общество
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