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    Жесткую посадку совершил вертолет «Казавиаспаса»  в ЗКО

    23 Февраля 2023, 18:30

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса». Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов, передает МИА «Казинформ».

    «Причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы», - проинформировал Руслан Иманкулов.

    По его словам, на проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация несут службу в штатном режиме.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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