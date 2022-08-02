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    • Жесткое ДТП с участием мопедиста произошло в Алматы

    2 Августа 2022 13:31

    АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Видео, на котором мопедист на большой скорости врезался в авто по проспекту аль-Фараби в Алматы, появилось в Сети. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что авария произошла 30 июля около 11:50.

    «Водитель гр.Н., управляя мопедом китайского производства, без госномеров, двигался по проспекту аль-Фараби в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил наезд на автомашину «Mitsubishi». В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района», - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #ДТП #Происшествия #Видео
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