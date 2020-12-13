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    Жесткий локдаун вводится в Германии с 16 декабря

    13 Декабря 2020, 17:40

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун. По всей Германии прекращают работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, закрываются школы и детские сады. Действующие ограничения продлятся как минимум до 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    В Германии, на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады, постановили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции в воскресенье, 13 декабря.

    Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу, максимальное число участников таких встреч (не более девяти взрослых) должны определить федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

    В период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Песнопение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 декабря по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Германия
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