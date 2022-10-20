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    Жесткий контроль за использованием семян высоких репродукций установят в РК

    20 Октября 2022, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как будут развивать отечественное семеноводства сообщил Премьер-Министр РК Алихан Саилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства, данном на расширенном заседании Правительства от 14 июля 2022 года Министерством сельского хозяйства (далее-МСХ) ведется разработка новых подходов по обеспечению страны семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижения импортозависимости, предусматривающих создание Научно-производственного центра семеноводства, где в единой цепочке будут объединены «селекция-семеноводство-производство», улучшение материально-технической базы ведения семеноводства на всех уровнях», - сообщается в ответе Премьер-Министра.

    Алихан Смаилов отметил, что со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая в цифровом формате отслеживать продвижение семян высоких репродукций от оригинаторов до товарных хозяйств, что позволит установить жесткий контроль за их использованием. Также в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы предусмотрено присоединение Казахстана к Международному союзу по охране новых сортов растений, что позволит стимулировать иностранные компании к вложению средств в отечественную селекцию и производство семян сельскохозяйственных культур.

    «В целом, принимаемые меры позволят дать импульс развитию отечественной селекции и снизить импортозависимость по семенам основных сельскохозяйственных культур. Также необходимо отметить, что все ваши предложения, в том числе о создании генетического банка растительных ресурсов будут учтены в предстоящем конкурсе программно-целевого финансирования МСХ на 2024-2026 годы», - добавил Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Сенат Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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