Жесткий контроль над ценами на школьные товары пообещал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил акимам районов и города Петропавловска контролировать цены на школьную форму и принадлежности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Назир Жашибеков на заседании акимата доложил о подготовке школ к новому учебному году, новшествах в образовательном процессе и оказании помощи социально уязвимым слоям населения.

«По нашим данным, детей, которые должны быть охвачены помощью всеобуча, – около девяти тыс. С этого года производятся выплаты в размере 37 тыс. тенге на ребенка. Раньше форму выдавали, но теперь они могут сами приобретать. Деньги поступят на счета. Мы провели встречи с производителями школьной формы в регионе. Средняя стоимость составляет 17 тыс. тенге. Договорились, что цены не будут расти. Организовываем школьные ярмарки, чтобы родители могли покупать канцтовары, обувь, рубашки», - сказал Н. Жашибеков.

Глава региона подчеркнул, что необходимо следить за стоимостью школьной формы и принадлежностей.

«Акимы районов и городов должны обеспечить контроль над ценами на школьные товары. Сейчас, в сложной ситуации некоторые могут воспользоваться и накрутить. Сразу предупреждаю: будем смотреть за ценами. Обеспечьте жесточайший контроль», - поручил К. Аксакалов.



