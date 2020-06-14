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    Жесткий карантин ввели в Баку и других городах Азербайджана

    14 Июня 2020, 18:12

    БАКУ. Trend- КАЗИНФОРМ - С 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещается покидать места своего проживания и нахождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    В указанный период на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешена только деятельность нижеприведенных структур и сфер обслуживания:

    • госорганов, структур и организаций, список которых определен Кабинетом министров Азербайджана;

    • правоохранительных органов и военных организаций;

    • больниц, станций скорой помощи;

    • учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе;

    • учреждений коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

    • производство и снабжение электроэнергией;

    • мелиорация и водное хозяйство;

    • услуги связи;

    • телерадиовещание (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);

    • железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;

    • деятельность по обеспечению транспортировки трубопроводами;

    • деятельность производственных предприятий, которую невозможно остановить из-за производственно-технических условий;

    • добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

    • выпечка хлебных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года);

    • услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий, деятельность которых приостановлена.

    Как сообщалось ранее, власти Азербайджана, проанализировав существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом нового типа COVID-19 на территории страны и с учетом числа заражения вирусом в последние дни приняли решение о продлении особого карантинного режима по стране до 00:00 часов 1 июля 2020 года.

    По состоянию на 13 июня, в стране выявлены 9 570 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 5 309, скончались 115 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан
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