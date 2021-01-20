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    Жесткие карантинные меры против COVID-19 должны сохраняться – профессор Сакен Амиреев

    20 Января 2021, 18:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жесткие карантинные меры против распространения коронавируса должны сохраняться. Такое мнение высказал профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии Казахского медицинского университета непрерывного образования, доктор медицинских наук Сакен Амиреев в ходе онлайн-лектория на тему «Эпидситуация по COVID-19 в Казахстане и мире: угроза второй волны и новые штаммы вируса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Деление эпидситуации на различные зоны – «зеленая», «желтая», «красная», – это условное деление. Такая тактика разделения зон ощутимо сдерживает распространение вируса в зависимости от опасности риска заражения. Такой подход показал эффективность в период начального этапа пандемии в Китае, России и других странах. Рост числа больных, несмотря, на предпринимаемые усилия, объясняется обилием еще невыявленных потенциальных источников этой инфекции, в том числе и лиц без клинических проявлений болезни, а также лиц, игнорирующих известные санитарно-эпидемиологические ограничительные меры предосторожности. Необходимо еще раз напомнить о чрезвычайной пластичности COVID-19, способности приспособления к воздействию как внутренних, так и внешних факторов среды обитания, а также быстрое освоение вирусом основных механизмов передачи от человека к человеку, что в конечном итоге привело к глобальному пандемическому распространению во всех странах земного шара за короткий отрезок времени. Единственным методом сдерживания распространения этой инфекции является всеобщая вакцинация вкупе с жесткими карантинными мерами», – сказал С.Амиреев.

    Профессор отметил, что в ряде стран уже узаконена не только административная ответственность за нарушения карантинных ограничений в виде штрафов, но и уголовная.

    «Ограничения, даже жесткие меры в виде комендантского часа, ощутимые меры наказания лиц, нарушающих эти правила, должны сохраняться. Не может быть и речи о поездках на отдых за рубеж и свободном перемещении въезжающих и возвращающихся туристов без информации о результатах предварительного тестирования», – подчеркнул ученый.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус-Аналитика
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