Жесткая посадка вертолета в ЗКО: погибли 4 сотрудника «Казавиаспаса»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

По информации официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова, в 15:38 поступила информация, что в 54 км от Уральска, на открытой территории близ поселка Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку МИ-8 АМТ «Казавиаспас» МЧС, совершавший перелет по маршруту «Атырау-Уральск-Атырау».

«На борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО «КазТрансОйл».

В 19:07 по прибытию на месте происшествия силами ДЧС обнаружены 4 погибших из числа членов экипажа и 2-е пострадавших, которым оказывается первая медицинская помощь», - сообщил Руслан Иманкулов.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса».

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