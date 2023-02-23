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    Жесткая посадка вертолета в ЗКО: погибли 4 сотрудника «Казавиаспаса»

    23 Февраля 2023, 19:58

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    По информации официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова, в 15:38 поступила информация, что в 54 км от Уральска, на открытой территории близ поселка Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку МИ-8 АМТ «Казавиаспас» МЧС, совершавший перелет по маршруту «Атырау-Уральск-Атырау».

    «На борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО «КазТрансОйл».

    В 19:07 по прибытию на месте происшествия силами ДЧС обнаружены 4 погибших из числа членов экипажа и 2-е пострадавших, которым оказывается первая медицинская помощь», - сообщил Руслан Иманкулов.

    Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса».

    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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