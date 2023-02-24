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    Жесткая посадка в ЗКО: семьи погибших будут получать ежемесячное пособие

    24 Февраля 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов заверил, что «Казавиаспас» окажет всестороннюю помощь семьям погибших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казависпас берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет Казавиаспаса. Вместе с тем, семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей», - сказал Руслан Иманкулов на брифинге в ведомстве.

    Он подчеркнул, что будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором, заверив, что все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС.

    Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

    По данному факту заведено уголовное дело.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область МЧС Авиация
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