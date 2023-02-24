Жесткая посадка в ЗКО: семьи погибших будут получать ежемесячное пособие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов заверил, что «Казавиаспас» окажет всестороннюю помощь семьям погибших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казависпас берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет Казавиаспаса. Вместе с тем, семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей», - сказал Руслан Иманкулов на брифинге в ведомстве.

Он подчеркнул, что будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором, заверив, что все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

По данному факту заведено уголовное дело.