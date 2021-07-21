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    Жертвоприношение во время карантина провели в медресе Шымкента

    21 Июля 2021, 06:26

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские проводят рейды во время праздника Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

    «20 июля сотрудники управления полиции Каратауского района в ходе профилактических мероприятии по обеспечению правопорядка и соблюдения карантинных мер установили, что в одном из местных медресе, несмотря на запрет, проводилось жертвоприношение, то есть забой скота. На месте не соблюдались санитарные нормы», - сообщили в ДП.

    У администрации медресе взята объяснительная, проведены разъяснительные работы об ограничениях во время мусульманского праздника.

    Напомним, поскольку город Шымкент относится к «красной» зоне по коронавирусу, на территории мегаполиса было запрещено проводить праздничный айт намаз, а также организовывать традиционные жертвоприношения.

    Жители смогут принести жертвоприношение в онлайн-режиме через сайт www.qurban2021.kz . На портале можно выбрать жертвенный скот и оплатить его в онлайн-формате. Мясо после забоя раздадут нуждающимся, после чего на телефон будет отправлен соответствующий фото-, видеоотчет.


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    Происшествия Шымкент
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