Жертвоприношение в «красных зонах» пройдет в режиме онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году проведение обряда жертвоприношения на Курбан айт будет осуществляться двумя способами. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году проведение обряда жертвоприношения будет осуществляться двумя способами. Первый способ: проведение онлайн и офлайн в «желтой» и «зеленой» зонах со строгим соблюдением санитарных правил на местных бойнях, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Второй способ: в условиях пандемии в «красных» регионах страны, используя опыт прошлого года, провести обряд жертвоприношения в соответствии с принципом «представительства» в шариате qurban2021.kz реализация через сайт только в онлайн-режиме», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам Верховного муфтия, сайт qurban2021.kz сайт будет запущен сегодня в 15: 00 и будет работать вплоть до третьего дня Курбан-айта – до 22 июля. Граждане, желающие пожертвовать, могут подать свои заявки в этот период.

«Доводим до сведения, что в сельской местности нет никаких ограничений на исполнение мусульманских обязанностей каждым человеком, проживающим в частном жилом доме», - заключил Наурызбай кажы Таганулы.



