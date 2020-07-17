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    Жертвоприношение на Курбан айт теперь можно совершить онлайн на сайте Qurban2020.muftyat.kz

    17 Июля 2020, 00:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях пандемии Духовное управление мусульман Казахстана запускает сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения жертвоприношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сайт Qurban2020.muftyat.kz в ближайшие дни уже будет доступен. Техническое наблюдение сайта поручено фонду «Зекет» ДУМК.

    С помощью этого сайта, не выходя из дома, можно оставлять заявку и делать заказ на жертвоприношение. Заказчику будет подробно предоставлена информация о ходе проведенной работы.

    Самое важное - в условиях пандемии предоставлена возможность не выходить из дома, не контактировать с людьми и совершать жертвоприношение в режиме онлайн»,- отмечается на сайте ДУМК.

    Еще одно преимущество сайта - это то, что указывается цена скота для жертвоприношения.

    Мясо животного, принесенного в жертву, раздают нуждающимся.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Дата Общество
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