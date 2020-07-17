Жертвоприношение на Курбан айт теперь можно совершить онлайн на сайте Qurban2020.muftyat.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В условиях пандемии Духовное управление мусульман Казахстана запускает сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения жертвоприношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сайт Qurban2020.muftyat.kz в ближайшие дни уже будет доступен. Техническое наблюдение сайта поручено фонду «Зекет» ДУМК.
С помощью этого сайта, не выходя из дома, можно оставлять заявку и делать заказ на жертвоприношение. Заказчику будет подробно предоставлена информация о ходе проведенной работы.
Самое важное - в условиях пандемии предоставлена возможность не выходить из дома, не контактировать с людьми и совершать жертвоприношение в режиме онлайн»,- отмечается на сайте ДУМК.
Еще одно преимущество сайта - это то, что указывается цена скота для жертвоприношения.
Мясо животного, принесенного в жертву, раздают нуждающимся.