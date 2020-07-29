Жертвоприношение на Курбан айт нужно совершать с чистыми и благими намерениями - Смайыл Сейтбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эту священную пятницу начинается первый день празднования Курбан айта. Руководитель отдела религиозного образования и подготовки кадров ДУМК Смайыл Сейтбеков призывает в этом году отпраздновать без гостей и семейных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана ранее на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщал о том, когда будем праздновать Курбан айт. В связи с текущей ситуацией, угрозой коронавируса, нам придется оставить в прошлом обряды, традиции, касательно празднования Курбан айта. То есть, раньше мы навещали родственников, поздравляли их, дома накрывали дастархан, часть мяса, принесенного в жертву, оставляли себе. В этом году всё будет иначе. Просим всех граждан позаботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности, благополучии ближних. Если в этом году мы не будем ходить в гости друг к другу, устраивать семейные мероприятия, то после того, как победим этот вирус, в последующих годах в здравии и благополучии успеем навестить друг друга, отпраздновать Курбан айт. Поэтому обращаемся ко всем казахстанцам с просьбой соблюдать все меры предосторожности», - обратился к казахстанцам Смайыл Сейтбеков.

По его словам, Духовное управление мусульман Казахстана, несмотря на все ограничения, старается создать все условия для совершения жертвоприношения, празднования Курбан айта.

«Как вы уже знаете, мы запустили сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения жертвоприношений онлайн . По этому вопросу мы выпустили различные видеоролики, при областных мечетях действуют информационные центры, куда можно обратиться по вопросам совершения жертвоприношений», - пояснил руководитель отдела религиозного образования и подготовки кадров ДУМК.

Празднование Курбан айта в этом году выпадает на 31 июля. За день до Курбан айта, то есть 30 июля, наступает день Арафа.

«Если в день Арафа мусульмане будут держать пост, то записываются их бесчисленные награды и прощаются грехи. Пророк Мухаммад сказал: «Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы». Кроме того, в этот день готовят бауырсаки и начинают приготовление к Курбан айту. Люди должны забыть все обиды к ближнему, простить, если вас кто-то обидел, очистить душу от всего плохого и наполнить сердце любовью к ближнему. В хадисе говорится, что за каждый волосок жертвенного животного будет записан сауап. Поэтому жертвоприношение нужно совершать с чистыми и благими намерениями, а не потому что вы хотите покушать мясо либо по другим причинам. Жертвоприношение нужно совершать только тем людям, кто может себе это позволить. Порой возникают вопросы о том, можно ли принести в жертву мясо мелкого скота либо домашней птицы. Но так делать нельзя. Поэтому совершать жертвоприношение может только тот, кто финансово позволяет себе это», - заключил Смайыл Сейтбеков.



