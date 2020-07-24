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    Жертвоприношение на Курбан айт: необходимы волонтеры для раздачи мяса нуждающимся семьям

    24 Июля 2020, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил о том, что необходимы волонтеры, которые помогут раздать нуждающимся семьям мясо животного, принесенного в жертву. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как я уже говорил ранее, в каждом регионе будет открыто специальное место для совершения жертвоприношения. В этой связи также созданы информационные центры при областных мечетях, где вам подробно объяснят о правилах совершения жертвоприношения. Каждый может обратиться в эти центры», - пояснил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

    Он также рассказал о том, что нужны волонтеры, которые помогут раздать нуждающимся семьям мясо животного, принесенного в жертву.

    «Прошу акимов городов, областей следовать указаниям главных санитарных врачей, стражей порядка при совершении жертвоприношения. Также призываю волонтеров участвовать в благом деле и помочь раздать мясо нуждающимся семьям», - обратился к добровольцам председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

    Фото: ummet.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Дата Общество
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