Жертвами торнадо в США стали более 90 человек - поиски погибших продолжаются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 94 человека погибли в результате торнадо в Кентукки и еще пяти штатах США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести; целые города оказались полностью разрушены. Всего вечером в пятницу на регион обрушилось около 30 торнадо.

Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от торнадо.

Байден подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить федеральные ресурсы для Кентукки - наиболее пострадавшего штата. Он оценил торнадо как одни из самых мощных в истории страны.

Кентукки

Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу, в том числе десятки людей на свечном заводе в городе Мэйфилд, где обрушилась крыша. Во время урагана там находились около 100 человек.

Мэйфилд в округе Грейвс с населением около 10 тысяч жителей - наиболее пострадавший город.

Более 40 человек были спасены на заводе, после чего губернатор Кентукки Энди Бешир сказал, что это будет чудо, если кого-то еще удастся найти живым.

«Там как минимум 15 футов [4,5 метра] металла, сверху машины, еще там есть бочки с едкими химикатами», - рассказал Бешир.

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О'Нан сказала Си-би-эс, что свечной завод «выглядит так, как будто на него упала бомба». Здание полностью разрушено.

Из-за сильного ветра в округе Хопкинс сошел с рельсов поезд.

В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.

Условия, в которых оказались власти, тяжелые - полицейский участок в Мэйфилде разрушен, а оборудование пожарных повреждено. Десятки тысяч людей в штате остались без электричества и воды.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате торнадо в других штатах, в том числе шестеро на складе в Иллинойсе.

В штате Иллинойс, к северо-западу от Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша.

Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб, а губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер пообещал оказать помощь городу.

Начальник полиции Иллинойса Майк Филбэк заявил, что шесть человек погибли, до сих пор неизвестно, сколько рабочих пропало без вести.

Губернатор также рассказал, что двое детей на время пропали без вести во время торнадо, однако потом их нашли в ванне, которую, вероятно, вынесло наружу силой ветра.

В Арканзасе жертвами торнадо стали два человека - один из них находился в доме престарелых, который частично обрушился.

В штате Теннесси, по предварительным данным, погибли три человека. Одна смерть подтверждена в штате Миссури.

«Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь, - заявил Байден. - Мы пройдем через это вместе».

«Металлические столбы согнуты пополам, если не сломаны. Здания, которых больше нет. Огромные грузовики, которые были подброшены в воздух. И, к сожалению, слишком много домов, в которых, вероятно, находились люди, полностью разрушены», - описал ситуацию в Кентукки губернатор штата.

Ранее сообщалось, что торнадо в Кентукки унесли жизни более 70 человек.