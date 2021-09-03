Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Жертвами сильного наводнения в США стали 45 человек

    3 Сентября 2021, 12:47

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 45 человек погибли в результате сильного наводнения, вызванного ураганом Ида на восточном побережье США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    По словам губернатора Фила Мерфи, в Нью-Джерси погибли 23 человека. По данным полиции, 12 человек погибли в Нью-Йорке. В пригородном округе Вестчестер ураган унес жизни еще трех людей. Официальные лица заявили, что в Пенсильвании пять человек также стали жертвами урагана, один человек погиб в Мэриленде.

    Национальный центр ураганов предупредил во вторник о возможности «масштабного и опасного для жизни внезапного наводнения», а также сильного наводнения на севере-востоке США и Новой Англии.

    В результате проливных дождей в Национальном Парке выпало 3,15 дюйма осадков всего за один час, превзойдя предыдущий рекорд в 1,94 дюйма (5 см) установленный во время тропического шторма Генри 21 августа.

    В результате шторма в среду выпало более 23 см дождя в некоторых частях Нью-Джерси, Пенсильвании, Массачусетсе и Род-Айленде, и почти столько же на Статен-Айленде в Нью-Йорке.

    Сообщается, что в результате наводнения некоторые шоссе затопило, вода хлынула в туннели городского метро. Движение 17 поездов в Нью -Йорке было приостановлено до утра.

    В Элизабет, штат Нью-Джерси, недалеко от аэропорта Ньюарк, четыре человека погибли и 600 остались без крыши над головой.

    Рекордное наводнение вдоль реки Скулкилл (Schuyilkill) в Пенсильвании затопило дома, шоссе и коммерческие здания, даже несмотря на то, что метеорологи предупреждали, что реки, скорее всего, не поднимутся еще несколько дней.

    В четверг утром река Скулкилл достигла уровня, невиданного более 100 лет в Филадельфии.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье ураган Ида обрушился на Луизиану. Он стал пятым по силе ураганом, когда-либо обрушившимся на материковую часть США. В результате урагана около миллиона человек остались без электричества, может быть, даже на несколько недель.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай