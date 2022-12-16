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    Жертвами пожара в пригороде Лиона стали 10 человек, в том числе пять детей

    16 Декабря 2022, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Франции в результате пожара в жилом доме в пригороде Лиона погибли 10 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. 14 человек получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Как сообщается, огонь в 7-этажном доме в городе Во-ан-Велен вспыхнул около 3 часов утра в пятницу. К тушению были привлечены около 170 пожарных. К данному моменту огонь потушен.

    Пожар начался на первом этаже и быстро распространился вверх по зданию. Причина возгорания пока неизвестна.

    По словам властей, столь большое количества жертв объясняется прежде всего временем начала пожара — в 3 часа ночи жильцы в основном спали.

    Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и министр по делам города и жилищного строительства Оливье Кляйн уже находятся на месте трагедии.

    Пожар произошел в квартале Ма-дю-Торо, который находится в стадии городского переустройства после того, как долгое время считался одним из самых неблагополучных районов в пригородах Лиона.

    Фото @OlivierKlein93
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