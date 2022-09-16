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    Жертвами наводнения на востоке Италии стали 10 человек

    16 Сентября 2022, 22:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять человек погибли в результате наводнения на северо-восточном побережье Италии. Четверо пропали без вести, среди них - трехлетний ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Некоторые улицы превратились в реки: поток воды смыл и унес десятки машин. Несколько дорог полностью разрушены. Ситуация наиболее серьезная в провинции Анкона в регионе Марке. За два-три часа там выпало более 400 миллиметров осадков (примерно половина годовой нормы).

    Вода прибывала так быстро, что люди не успевали осознать опасность и вовремя покинуть улицы. В ночь на пятницу спасатели провели около 150 операций: с крыш и вершин деревьев они спустили десятки местных жителей.

    По словам представителей властей, в четверг вечером синоптики ожидали дождь, но не наводнение. В регионе не объявляли тревогу и не готовились к чрезвычайной ситуации.

    Ранее о наводнениях сообщалось в Пакистане. Там погибли 54 человека, шесть пострадали.

    Фото: ru.euronews.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Италия Мировые новости Вода Наводнение
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