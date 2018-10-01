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Жертвами интернет-мошенников стали более 300 восточноказахстанцев

7 Октября 2018 03:48 114
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Жертвами интернет-мошенников стали более 300 восточноказахстанцев

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.  КАЗИНФОРМ - С начала года 332 жителя Восточного Казахстана стали жертвами обмана мошенников с помощью Интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.    

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Большинство обращений в полицию за помощью - более 200 - поступили от жителей областного центра.

Чаще всего граждане лишались своих денежных средств, делая предоплату - считая, что совершают «очень выгодную сделку на сайтах объявлений».

Злоумышленники в подобных преступлениях чаще всего действуют, находясь в другом регионе страны, или даже за границей.

Так четверо жителей области недосчитались в общей сложности более полмиллиона тенге. Житель Костаная, разместив ряд объявлений о продаже запасных частей на автомашины, обманным путем завладел их денежными средствами.

Как отмечают в полиции, современные информационные технологии позволяют пользоваться всеми доступными благами, практически не выходя из дома. Купить товар или продать в Сети можно в несколько кликов. Интернет-сервисы с каждым годом становятся все более доступными, и количество предлагаемых услуг только расширяется. Подобную активность не обошли вниманием и лица со злым умыслом. Желая купить товар в Интернете по цене существенно ниже рыночных, граждане нередко попадаются на удочки мошенников.

Полиция вновь призывает граждан не терять бдительность при проведении сделок в Интернете и не переводить деньги продавцам через анонимные платежные системы и экспресс-терминалы, не передавать свои персональные данные сомнительным лицам. Для предупреждения подобного вида преступлений ДВД Восточно-Казахстанской области изготовлены социальные видеоролики. 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Интернет, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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