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    Жертвами ДТП и взрыва в Каире стали 17 человек

    5 Августа 2019, 10:17

    КАИР-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 человек погибли и более 30 человек пострадали в результате ДТП и последовавшего за ним взрыва, который произошел у Института рака в понедельник утром в Каире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Egyptian Streets.

    По данным министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущербобъектам института.

    Министерство заявило, что после взрыва из института были эвакуированы пациенты,находящиеся в его зданиях.

    По предварительном данным министерства внутренних делЕгипта, взрыв произошел незадолго до полуночи в результате столкновениянескольких транспортных средств. Дополнительная информация предоставлена небыла.

    Генеральный прокурор Египта приказал провести срочноерасследование причин взрыва и направил следователей на место происшествия.

    Министерство здравоохранения не сообщило, были ли средиубитых или раненых какие-либо пациенты или сотрудники Института.

    Причина такой мощности взрыва остается неясной.Первоначально были высказаны предположения, что причиной взрыва мог послужитькислородный танкер внутри института. Однако позже было заявлено, что взрывпроизошел за пределами института.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ДТП Египет
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