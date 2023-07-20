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    Жертва абьюза покончила с собой на глазах у детей в Алматы

    20 Июля 2023, 13:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодая мать покончила жизнь самоубийством в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активистка Жибек Аменова в Facebook сообщила, что мать троих детей повесилась в квартире на глазах у своих детей.

    «Со слов жителей дома и соседей она периодически подвергалась бытовому насилию... Утверждать не могу. Следствие разберется. Однако просто так люди не уходят...Требую взять эту ситуацию на контроль и провести объективное полное расследование», - написала она.

    В Департаменте полиции Алматы отметили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Доведение до самоубийства».

    «Сотрудниками отдела полиции при УП Ауэзовского района проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств гибели гражданки Б., 1994 года рождения. Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Общество полиция
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