Женское счастье, человек и его чувства: как художница Айдана Минайдарова рисует души людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В картинах художников можно увидеть души людей: очень разных и с интересным восприятием мира. Поэтому за людей часто говорят картины, несущие особый смысл и ненесущие смысл вообще – в таких случаях нам, зрителям, нужно прочесть код, запечатанный в работах. А в картинах казахстанской художницы Айданы Минайдаровой все предельно ясно – это персонажи полюбившихся нам фильмов, острые темы, поднимающиеся в обществе, но самое важное - дети, образы которых отражены во многих работах девушки. Оказавшись здесь, действительно становится очень тепло на душе, словно капля солнца отражена на каждой картине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахи – миротворцы и я этим горжусь

Айдана призналась, что тема подобрана упрощенно, за основу были взяты семейные ценности, отношения и взаимодействия с людьми.

«Для многих – это дети. По крайней мере для меня. Начался январь. Было страшно. В этот период были написаны многие мои работы. Период был небольшой, но люди ощутили на себе. Люди обернулись и поняли, что у них в приоритете. Все-таки семья и окружение», - поделилась художница.

Девушка также поднимает в своих работах злободневные темы для общества – насилие над женщинами, абьюзивные отношения.

«Эта картина о том, как люди попадают в абьюзивные отношения. За счет ложных надежд люди начинают попадать в омут и пожирают сами себя. Однако сейчас это больше описывает то, как информационное поле воздействует на людей. Люди высказывают разные мнения и начинается война не на военном поле, а за ее пределами. Боюсь в этом плане за Казахстан. Понимаю, что Казахстан находится на нейтральной территории, у нас всегда была многонациональность. Казахи в этом плане великие люди, умеющие прощать. Казахи – миротворцы и я этим горжусь. В этом плане я хотела выступить человеком, который еще раз напомнит, что ценно, что можем потерять, если начнется страшная война. Мы находимся на той территории, куда съезжаются россияне и украинцы. То, что творят правители, не должно отражаться в душах самих людей. Мне хотелось поделиться каплей солнца, тепла, добра», - поделилась художница.

Большинство изображенных на картинах - люди, которые существуют в реальности, либо их взгляд и образ оставил особое впечатление у девушки, есть также персонажи из самых известных фильмов, как «Жизнь прекрасна», «Властелин колец» (кинотрилогия).

Основа женского счастья – стать мамой

«Однажды на меня подписалась девушка. За основу взяла одну из ее публикаций – девушка рассматривала женские платья на витрине магазина. Мне всегда хотелось запечатлеть на холсте момент из детства, когда Советский Союз распался, денег нет, а мама купила мне красное красивое платье. Я представляла, как она воплощает эту мечту в реальность: стоит и рассматривает на мне платье. На этой картине каждый видит близкий ему образ: мечта приобрести дорогую вещь, мечта стать матерью, может ли она позволить себе сделать такой подарок. На самом деле это одна из грустных работ», - рассказала Айдана Минайдарова.

Художнице нравится экспериментировать на холсте, ряд картин она нарисовала левой рукой.

«Левой рукой интересно рисовать, потому что мозг активизируется с другой позиции. Это узнали из психологии. Если вдруг у вас что-то происходит, вы начинаете переживать, не знаете, как найти выход – сделайте что-то нетипичное. Если идете на работу, измените привычный путь, сядьте на другой автобус. Однажды мне сказали: прекращай все детализировать, будь свободнее. Взяла холст и начала рисовать. Сначала хотела нарисовать по эскизу. Что-то мне не понравилось, тут же закрасила. Начала красить дальше. Смотрю: вообще ничего не нравится. Отошла, вернулась через 15 минут, снова посмотрела и что-то увидела. Что увидела, то и изобразила. Увидела нос, лицо, нарисовала глазки», - рассказала девушка.

Дали – гений, который позволял себе все

«Эта картина называется «В Дали», по ошибке написано слитно и получилось, как «Вдали – Far Away». Сальвадор Дали меня во многом вдохновляет именно сейчас. Хотя я его терпеть не могла, он казался мне эпатажным. Сейчас я понимаю, что он был гением, который позволял себе все. Его музой была Гала. Он ее любил. Однако она часто ему изменяла. Хоть и вдохновляла, она его и поедала. Действительно это и есть грань между тем, что есть и тем, что недосягаемо», - считает Айдана Минайдарова.

Ребенок отдает маме многое – вносит смысл в ее жизнь

Одну из картин, где изображена мама с младенцем, намерены приобрести для иллюстрации книги, в одном издании даже приобрели для обложки сборника стихотворений.

«Эта картина о материнстве. Смысл видит каждый по своему. После рождения дочки во мне проснулась мама. У меня произошел подъем, внутренняя я словно находилась в потустороннем состоянии, словно идет переосмысление ценностей. Изначально рук не было, хотелось изобразить только грязь. Женщин часто обливают грязью. Во всем виновата женщина. Люди всегда осуждают женщину. Как только женщина рожает, она сама перестает ощущать это осуждение. У нее появляются силы, она начинает противостоять тому, что ее раньше травмировало. Ребенок тоже многое отдает маме – вносил смысл в ее жизнь. Например, моя дочка внесла смысл в мою жизнь, сама того не подозревая. К 25 годам почувствовала, что жизни нет, чего-то не хватает, хотя рожать не хотела и ребенка не хотела. А к 27 годам ощутила пустоту – все, что ни делаю, ничего не радует. В итоге поняла, что кого-то не хватает. После рождения дочки многие двери открылись, я смело начала действовать в жизни. «Я же мать» - это классный эффект», - призналась художница.

Мужчина грудью защищает, на спине несет ответственность

Одна из интересных работ повествует о роли мужчины в семье.

«Я вдохновляюсь мужчинами в плане силы, успешности. Конечно, успешные мужчины – те же монстры. Но бывают и те, кто может нести ответственность за свою семью. А я думаю, что многие мужчины перестали нести ответственность за семью и за себя. Изображен Давид, который победил в поединке Голиафа. Он не был героем, но взял на себя ответственность за победу. Мне хотелось показать его на примере. Изображена спина Давида, потому что мужчина грудью защищает, на спине несет ответственность», - считает Айдана Минайдарова.

Случайный персонаж из автобуса

Среди главных героев художницы оказался случайный персонаж из автобуса – мальчик с необычной внешностью.

«Заметила его в автобусе. У него была необычная внешность. Подумала, какой же он красивый или красивая, потому что сложно было определить: девочка она или мальчик. Я очень жадная на внешность, мне всегда хочется просто подойти к человеку и сфотографировать. Так и поступила. Осмелилась подойти к нему и сказала: «Рисую людей, меня очень заинтересовала твоя внешность». Я его сфотографировала и нарисовала позже. Картину выложила в социальных сетях. Я вижу красоту в каждом, но здесь очевидно необычная красота», - призналась художница.

После публикаций в социальных сетях мальчик объявился и был удивлен, увидев себя на картине.

Человек и его чувства

«Я хотела показать, что интересней: палитра или картина. Хотелось дать возможность себе поработать в абстракции. Эта картина получилась случайно. На одном холсте нарисовала картину, а на второй – смешивала краски. Даже и не думала о том, что творится на втором холсте. Посмотрев на картины, поняла, что холст, где смешивала краски, получился интересным. Словно это готовая картина. Решила выставить, процесс «до» и «после». Из этой выставки я поняла две вещи. Я хочу работать в акварели в реализме, а в масле – в абстракции», - поделилась Айдана Минайдарова.

Городские

«Эта картина называется «Городские». Девочка, которая живет в городе, приехала в аул посмотреть на баранов как в зоопарке. Вообще удивляюсь сельчанам. Жители деревни не видят, что у них есть красивые, страшные заборы, старые ржавеющие лейки. Их только рисовать и рисовать», - считает художница.

На одной из картин Айдана нарисовала своего отца и свою дочь. Эпизод как дед играет с внучкой.

«Это было несколько лет назад, я поймала момент, как они интересно играли и беседовали. Их не хочется прерывать, пускай играют и хохочут», - поделилась художница.

«Оказывается даже в традиционных вещах самое главное иметь концепт. Художники очень тонкие и чувствительные. Им важно показать миру может быть свою боль. И даже не показать, а предотвратить у других. Таким образом, можно многое сделать с помощью концепции и других вещей. Помимо самой акварели меня цепляет материнство, тема взрослого одиночества. Это раны на сердце у многих людей. О них не хочется говорить, но это нормально и управляемо. Это нужно правильно сублимировать в пользу себе, а не во вред», - считает Айдана Минайдарова.