Женская сборная РК узнала свое место в рейтинге ФИФА после чемпионата Европы-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных по женскому футболу после завершения чемпионата Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная США продолжила возглавлять рейтинг, на второе место с пятого поднялась Германия. Победители Евро — сборная Англии — поднялись на четвертую строчку с восьмой.
Сборная Казахстана опустилась с 86-го на 89-й место и находится теперь между Гайаной (88) и Малайзией (90).
Чемпионат Европы по футболу среди женщин завершился 31 июля. Победителем турнира стала сборная Англии, обыгравшая в финале команду Германии.
Обновленный рейтинг сборных по версии ФИФА:
1. США
2. Германия
3. Швеция
4. Англия
5. Франция
6. Нидерланды
7. Канада
8. Испания
9. Бразилия
10. КНДР
...
89. Казахстан
Фото: пресс-служба КФФ.