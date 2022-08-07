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    • Женская сборная РК узнала свое место в рейтинге ФИФА после чемпионата Европы-2022

    7 Августа 2022 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных по женскому футболу после завершения чемпионата Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная США продолжила возглавлять рейтинг, на второе место с пятого поднялась Германия. Победители Евро — сборная Англии — поднялись на четвертую строчку с восьмой.

    Сборная Казахстана опустилась с 86-го на 89-й место и находится теперь между Гайаной (88) и Малайзией (90).

    Чемпионат Европы по футболу среди женщин завершился 31 июля. Победителем турнира стала сборная Англии, обыгравшая в финале команду Германии.

    Обновленный рейтинг сборных по версии ФИФА:
    1. США
    2. Германия
    3. Швеция
    4. Англия
    5. Франция
    6. Нидерланды
    7. Канада
    8. Испания
    9. Бразилия
    10. КНДР
    ...
    89. Казахстан

    Фото: пресс-служба КФФ.
    #Спорт #Футбол
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