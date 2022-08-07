Женская сборная РК узнала свое место в рейтинге ФИФА после чемпионата Европы-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных по женскому футболу после завершения чемпионата Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная США продолжила возглавлять рейтинг, на второе место с пятого поднялась Германия. Победители Евро — сборная Англии — поднялись на четвертую строчку с восьмой.

Сборная Казахстана опустилась с 86-го на 89-й место и находится теперь между Гайаной (88) и Малайзией (90).

Чемпионат Европы по футболу среди женщин завершился 31 июля. Победителем турнира стала сборная Англии, обыгравшая в финале команду Германии.

Обновленный рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. США

2. Германия

3. Швеция

4. Англия

5. Франция

6. Нидерланды

7. Канада

8. Испания

9. Бразилия

10. КНДР

...

89. Казахстан

Фото: пресс-служба КФФ.